Vuurwapen met bloedsporen gevonden na liquidatiepoging bij spyshop Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Bij de doorzoeking van een woning aan de Burgemeester van Leeuwenlaan in Amsterdam is een vuurwapen met bloedsporen gevonden. De recherche onderzoekt of dit wapen daadwerkelijk is gebruikt bij de liquidatiepoging bij de spyshop in Westpoort.

De politie gaat er vanuit dat het de bedoeling was om het slachtoffer neer te schieten. Kennelijk weigerde het geweer, waarna het slachtoffer werd geslagen en meerdere keren werd bewerkt - voornamelijk op het hoofd - met de loop van een geweer. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar. Vluchtauto

Na een Burgernetmelding na het incident werd de gebruikte vluchtauto aangetroffen. Verder onderzoek bracht het rechercheteam bij een woning in Slotermeer. Een arrestatieteam kon vervolgens in de directe omgeving en in de tuin van de woning drie verdachten aanhouden. Lees ook: Arrestatieteam houdt drie mannen aan voor poging tot liquidatie Spy City De verdachten zijn een 53-jarige man, een 18-jarige vrouw uit Amsterdam en een 17-jarige man uit Amsterdam. Aanvankelijk had de politie – zoals woensdag gemeld – drie mannen aangehouden. Een van hen is woensdagavond heengezonden en diezelfde avond is de 18-jarige vrouw aangehouden. Langer vast

De drie verdachten blijven langer vast zitten. Ze zijn vanmiddag door de rechter-commissaris voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.