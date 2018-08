Lerarentekort veroorzaakt problemen bij basisscholen: "Leerkracht ziek voor de klas"

HAARLEMMERMEER - Veel basisscholen in Noord-Holland hebben moeite om leerkrachten te vinden. Ook basisschool de Caleidoscoop in Hoofddorp heeft alles uit de kast moeten halen. "Ieder jaar is het spannend", aldus directeur Titia Korenhoff.

"De pabo's leveren te weinig studenten af. Het is vechten om de studenten," zegt Titia Korenhoff van basisschool Caleidoscoop. Om haar heen ziet ze dat veel schoolbesturen moeite hebben om voor alle klassen juffen en meesters te vinden. Zelfs enkele dagen voordat de scholen gaan starten, zijn de gaten nog niet gevuld.

Het is een conclusie die ook leerkracht Eddy Erkelens trekt. Uit zijn onderzoek blijkt dat er voor zeker 1.300 Noord-Hollandse leerlingen maandag nog geen bevoegde of vaste leerkracht is.



"In sommige gevallen worden kinderen naar huis gestuurd omdat ze het niet kunnen oplossen", zegt Erkelens. Een zorgelijke situatie, vindt hij. "Als je gedurende een jaar achttien verschillende leerkrachten voor een klas hebt, is dat niet goed. Daar gedijt geen enkele klas goed op."



Kwaliteit

Hoewel bij de Hoofddorpse basisschool de Caleidoscoop alle lege plekken zijn ingevuld, is de situatie nijpend. "Iedereen gaat nóg een tandje harder en veel collega's gaan een dagje meer werken."

Vaak wordt gekozen om klassen samen te voegen of intern begeleiders, coordinatoren of de directeur zélf voor de klas te zetten. "Maar dit gaat altijd ten koste van de kwaliteit", zegt Korenhoff.



Ziek voor de klas

Zelfs als scholen het wél rond hebben, is het lerarentekort een probleem. Zo zijn er bijvoorbeeld geen invallers wanneer er zieken zijn. "Als er iemand ziek wordt, heb ik geen idee hoe ik dat op moet vangen. Dat is wel echt een groot probleem. En dat geeft een enorme druk op je als leerkracht", aldus Korenhoff.



Volgens de directeur komt het vaak genoeg voor dat de leerkrachten zich niet ziek durven te melden. "Daardoor staan ze soms met koorts voor de klas, terwijl ze eigenlijk in bed horen te liggen."



Werving

Onderwijsstichting Meer Primair werft momenteel zelfs ouders die dan omgeschoold kunnen worden. Bij directeur Korenhoff hebben al enkele ouders hun interesse geuit. "Het zou heel mooi zijn. Je hebt dan te maken met mensen die de school ook al kennen," vult ze aan.