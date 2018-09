Heerhugowaarders ongerust door brand in energie-installatie: "Kan het ook bij ons gebeuren?"

HEERHUGOWAARD - Een brand in de energie-installatie van een sociale huurwoning in de Constantijn Huygensstraat in Heerhugowaard anderhalve week geleden leidt tot onrust onder bewoners van naastgelegen huizen, straten en wijken. Om de gemoederen enigszins te bedaren, heeft woningcorporatie Woonwaard zo'n 200 huishoudens met een vergelijkbare installatie in de achtertuin een brief met tekst en uitleg gestuurd.

De woningen waar het om gaat zijn zogeheten nul-op-de-meter-woningen (NOM-woningen): woningen waarvan de gaskraan enkele jaren geleden definitief is dichtgedraaid en die met een warmtepomp en zonnepanelen klimaatneutraal zijn gemaakt.

De energie-installaties staan in de achtertuinen van de sociale huurwoningen en worden beschermd door kasten, die eromheen zijn gebouwd. Ze bestaan uit onder meer een warmtepomp, een boiler en een omvormer voor de zonnepanelen op het dak. Inmiddels heeft Woonwaard vastgesteld dat de omvormer voor de zonnepanelen in ieder geval niet de boosdoener is, maar de vraag waar de brand dan wel is begonnen leidt onder andere huurders van Woonwaard tot commotie.

Roetschade

Bij de brand in de energie-installatie in de Constantijn Huygensstraat kwam veel rook vrij. Die rook trok via de lucht- en ventilatiekanalen de woning in, en veroorzaakte daar zoveel roetschade dat de woning ongeveer drie maanden onbewoonbaar is. "En we kunnen negentig procent van onze bezittingen weggooien", zei bewoonster Shelley eerder tegen NH Nieuws.

"Wat is er fout gegaan?", vraagt overbuurvrouw Annet van der Weerd zich af. Net als bij zo'n 150 tot 200 andere huishoudens die via Woonwaard huren, heeft hij zij exact dezelfde installatie als het getroffen gezin. "Iedereen is geschrokken. Gaan wij hier ook risico's lopen? Iedereen loopt met die vraag in het achterhoofd."



Speculaties

Maureen Korving, die een wijk verderop woont en een identieke installatie in haar tuin heeft staan, merkte dat de brand onder bewoners veel onrust veroorzaakte. Omdat er onder die bewoners veel gespeculeerd werd over de precieze oorzaak, besloot ze wooncorporatie Woonwaard een mail te sturen. "Het zou handig zijn als jullie vertellen waar deze brand is ontstaan", verwoordt Korving de strekking van haar mail tegenover NH Nieuws.

De corporatie liet haar weten dat de betreffende huurders een brief zouden ontvangen, waarin de eerste bevindingen zijn gedeeld. Die brief is inmiddels rondgestuurd.

Woonwaard benadrukt dat het de eerste keer is dat er brand uitbreekt in een energiemodule van BAM is ontstaan. Verder schrijft de corporatie dat de brand is begonnen 'in het deel waar de elektrische installatie en de boiler aanwezig zijn', maar dat er nog niets gezegd kan worden over de exacte toedracht. Woonwaard verwacht in de loop van deze week gedetailleerdere informatie met haar huurders te kunnen delen.

'Toch weer zorgen'

"Destijds waren we blij dat de verouderde ketel het huis uitging", zegt Annet van der Weerd. "Maar nu zitten we met die kast", verwijst ze naar de energie-installatie. "En die kast kun je niet uitzetten. Je denkt dat je erop vooruitgaat, maar dan moet je toch weer zorgen maken."

Hoewel nog niet duidelijk is of alle installaties brandgevaarlijk zijn, oppert de huurster om iedere installatie te voorzien van een brandmelder. "En een systeem waarmee de luchtkanalen worden afgesloten als er brand uitbreekt."

Controleren

Woonwaard wil nog niet vooruit lopen op de resultaten van het onderzoek, maar benadrukt dat veiligheid voorop staat. "Als het nodig is, zullen we alle modules controleren."