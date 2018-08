Doodzieke Mitchell wil maar 1 ding: rockmuziek maken

ZANDVOORT - De 27-jarige Mitchell Philips uit IJmuiden heeft de slopende spierziekte MS. De muzikant lijdt daarnaast ook aan een ernstige vorm van epilepsie. Deze combinatie heeft een einde gemaakt aan zijn dromen.

Voor de ziekte zat de jonge muzikant vol met leven. "Hij heeft zichzelf gitaar leren spelen op zijn 15de en een bandje opgericht", vertelt zijn moeder Germa aan een verslaggever van NH Nieuws.

"Het is niet genoeg"

De laatste hoop voor Mitchell is een stamceltransplantatie. Hiervoor moet worden uitgeweken naar Rusland. Om de behandeling te kunnen bekostigen hebben de ouders van Mitchell een ingrijpende maatregel genomen. "We hebben ons huis verkocht. De overwaarde is apart gelegd, maar het is niet genoeg."

Teren op de herinnering

Mitchells grote droom is om weer gitaar te spelen in zijn bandje, wat bijna onmogelijk is geworden door de ziekte. "Een klein stukje spelen, met twee handen, lukt nog, hij wil het zo graag", aldus zijn moeder.

Wil je helpen Mitchells droom waar te maken? Doneren kan op www.magikleven.nl.