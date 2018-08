Broeker kerk moet bruisend dorpshuis worden: "Biertje of wijntje geen enkel probleem"

BROEK IN WATERLAND - Wat eeuwenlang dienstdeed als godshuis voor Broeker protestanten moet vanaf maandag een bruisend dorpshuis worden waar gelovigen én ongelovigen terechtkunnen voor vermaak en verdieping. "In plaats van het gebouw alleen op zondag te gebruiken voor kerkdiensten, kunnen er zes dagen andere activiteiten plaatsvinden", zegt bestuurslid Tjerk Doornebal van de Stichting Broeker Kerk.

Sinds de 16e eeuw onderhoudt de Broeker kerkgemeente het kerkgebouw, maar organisatorisch en financieel kan de gemeenschap dat niet langer bolwerken. Daarom is besloten het gebouw 'terug te geven' aan de dorpsgemeenschap van Broek in Waterland.

En dus kun je vanaf maandag ook in de kerk terecht voor tentoonstellingen, concerten en lezingen. Iets te vieren? Ook voor recepties en huwelijksfeesten kan het kerkgebouw worden afgehuurd. Zijn de mogelijkheden dan grenzeloos? "Het is natuurlijk een monument, een geloofsgebouw en daar moet je rekening mee houden", stelt Doornebal. Je kunt hier eenmaal geen discofeest houden."

Monument

De mogelijkheden worden ook begrensd door de monumentale status van het kerkgebouw. "De activiteiten die hier plaatsvinden moeten passen in dit monument, want behalve geloofsgebouw is het natuurlijk ook een monument." Dat wil overigens niet zeggen dat bezoekers het kerkgebouw annex dorpshuis nuchter verlaten. "Een wijntje of een biertje is geen enkel probleem."

Inmiddels zijn rond de honderd vrijwilligers actief voor het dorpshuis: dat zijn oudgedienden die zich al jaren voor de kerk inzetten, maar ook nieuwkomers die het kerkgebouw een warm hart toedragen. De sleuteloverdracht vindt zondag 2 september plaats.