Noord-Hollandse transfers: wie gaat en wie blijft?

AMSTERDAM - Het is zweten geblazen voor technisch directeuren en penningmeesters. Tot 31 augustus 23.59 uur hebben voetballers de tijd om van club te verhuizen. Een overzicht van de last-minute transfers in Noord-Holland en van Noord-Hollanders.

Riechedly Bazoer naar FC Porto

Riechedly Bazoer gaat op huurbasis voor FC Porto spelen. De oud-Ajacied kwam bij VfL Wolfsburg vorig seizoen slechts 13 wedstrijden in actie. Bazoer had vorig jaar veel last van een knieblessure.

Quincy Promes naar Sevilla

Quincy Promes (26) heeft ook een nieuwe club gevonden. De Amsterdammer gaat voor vijf jaar naar Sevilla. Hij komt over van Spartak Moskou, waar hij 115 keer in actie kwam. Vorig jaar werd hij met die club kampioen. Naar verluidt kost Promes Sevilla zo'n 20 miljoen euro.

Vurnon Anita naar Willem ll

Oud-Ajacied Vurnon Anita (29) staat voor een terugkeer in de Eredivisie. Hij gaat dit seizoen op huurbasis aan de slag voor Willem ll. Bij Leeds United kwam de middenvelder niet meer aan spelen toe. Eerder speelde Anita bij Newcastle United.

Dit bericht wordt aangevuld.