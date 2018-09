Wijkleerbedrijf Den Helder helpt mensen aan diploma en bestrijdt eenzaamheid

DEN HELDER - Het Wijkleerbedrijf in Den Helder helpt mensen die een tegenslag hebben gehad aan een diploma. Via een stage worden ze uiteindelijk aan een betaalde baan geholpen.

Zo zijn vijftien vrouwen middels het Wijkleerbedrij begonnen aan een opleiding in de zorg. Het enthousiasme is bij zowel de organisatie als bij de kandidaten groot.

"Er gebeuren tal van dingen in een mensenleven. Het Wijkleerbedrijf helpt mensen die tegenslag hebben gehad de kans te bieden, in een opleiding van twee jaar, om die achterstand in te halen", vertelt Wilco van der Most

van Zorginstelling Tellus. "Zo kunnen ze doorgroeien naar een betaalde baan."

Geen leeftijdsgenoten

"Ik ben heel blij als Patricia er is", zegt Miranda in 't Veld. Zij is door een herseninfarct in een rolstoel beland. Ze woont in zorgcentrum de Groene Vecht waar vooral veel ouderen wonen. Met haar 49 jaar

voelt Miranda zich er dan ook niet echt thuis. "Je hebt geen leeftijdsgenoten dus het is lastig om aansluiting te vinden. Ik was ondertussen ontzettend eenzaam geworden. Nu komt Patricia elke week langs. Daar kijk ik echt naar uit want ander zou ik het ook niet meer weten."

Patricia Kloosterman is Miranda's maatje. Ze kwam vroeger niet toe aan een opleiding die bij haar past. Elke week gaan ze even de deur uit of kletsen gewoon even met elkaar. "We hebben het over van alles", zegt Miranda. "Over het weer, over de televisie. Maar ook vrouwendingen natuurlijk. En we kunnen even een blokje om, het is gewoon gezelliger."

Informele zorg

"We koppelen de deelnemers aan mensen die informele zorg nodig hebben. Dat is geen intensieve lichamelijke zorg, maar het gaat om een maatjes-project", zegt bestuurder Wilco van der Most.

Het mes snijdt bij dit project aan beide kanten, want na de opleiding heeft de regio er ineens vijftien nieuwe, geschoolde krachten bij. "Het tekort aan personeel in de zorg wordt de komende jaren alleen maar groter. Bij Tellus bieden we drie deelnemers na afloop een baan aan. Als de andere partners in het project dat ook doen, krimpen die tekorten."

'Door met leren'

Patricia heeft nu al besloten dat zij door gaat leren als ze over anderhalf jaar klaar is met deze opleiding. "Ik verwacht straks dat ik een baan heb, maar dan stop ik niet met leren. Ik wil niveau drie en vier halen en

ook nog de opleiding verpleegkundige doen. Ik heb mezelf echt een doel gesteld"

Miranda is in ieder geval erg blij met haar. "Ik geef haar een dikke tien", lacht Miranda. "Als ze gewoon zichzelf blijft komt het helemaal goed. Ik zie een hele mooie toekomst voor Patricia in dit vak."