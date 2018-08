Til, Weghorst en Bizot vallen af voor Oranje

ALKMAAR - Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands Elftal voor de wedstrijden tegen Peru en Frankrijk bekendgemaakt. Guus Til (AZ), Marco Bizot (AZ) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) zijn gepasseerd.

Frenkie de Jong (Ajax) is voor de eerste keer opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Bij de vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru zal Wesley Sneijder (Al-Gharafa) zijn afscheidswedstrijd spelen. Andere opvallende namen die Koeman heeft opgeroepen zijn Kenny Tete (Olympique Lyon), Jasper Cillessen (FC Barcelona) en Justin Kluivert (AS Roma).

Peru en Frankrijk

Het Nederlands Elftal speelt donderdag tegen Peru in de Amsterdam Arena. Op zondag is Frankrijk in Parijs de tegenstander in de eerste wedstrijd om de Nations League. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

De volledige selectie voor de beide wedstrijden: Daley Blind, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong (Ajax), Jeroen Zoet en Luuk de Jong (PSV), Tonny Vilhena (Feyenoord), Sergio Padt (FC Groningen), Kenny Tete en Memphis Depay (Olympique Lyon), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum (Liverpool), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Daryl Janmaat (Watford), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Justin Kluivert (AS Roma), Stefan de Vrij (Inter), Marten de Roon (Atalanta), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Ruud Vormer (Club Brugge), Ryan Babel (Besiktas), Quincy Promes (Sevilla) en Wesly Sneijder (Al-Gharafa).

