Slachtoffers steekpartij station Amsterdam Centraal zwaargewond

AMSTERDAM - De twee mensen die vandaag zijn neergestoken op station Amsterdam Centraal zijn zwaargewond geraakt. De politie kan echter nog niet zeggen waar ze geraakt zijn en of de verwondingen levensbedreigend zijn. Eerder werd gemeld dat de verwondingen leken mee te vallen.

Na het steken liep de dader weg met het mes in zijn hand. Agenten hebben hem neergeschoten. Hij is afgevoerd naar een ziekenhuis en aangehouden. Het motief is nog niet bekend.

Verdachte rugzak

De politie heeft vlak na het neerschieten van de verdachte van de steekpartij de rugzak onderzocht die deze man bij zich had. Volgens een woordvoerder van de politie is uit dat onderzoek gebleken dat de verdachte geen verdachte spullen in de tas had zitten.