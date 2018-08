Boerenversmarkt Slootdorp maakt zich op voor jubileum

HOLLANDS KROON - Met jaarlijks bijna 4000 bezoekers mag de Boerenversmarkt in Slootdorp met recht een succes worden genoemd. Vijf jaar geleden begon het evenement om het werk en producten van de regionale boeren eens goed aan het publiek te laten zien. Vandaag wordt het bollenbedrijf van de familie Munster opnieuw omgetoverd tot overdekte markthal.

"Het is een dolle bol hier", lacht Sandra Munster, "Het is een prachtig jubileum. Vijf jaar geleden vonden we dat we de de agrarische sector eens positief in het daglicht moesten zetten. Het is een hele boeiende branche, maar de mensen weten het niet. Ik vind dat we het als boeren veel meer moeten uitdragen in wat voor prachtige sector we werken."

Op de kaart zetten

De Boerenversmarkt wil een podium bieden waar de boeren kunnen laten zien wat ze in huis hebben. "We vinden het leuk om de mensen te laten zien wat voor moois er gemaakt wordt in de kop van Noord-Holland. We organiseren dit met een hele club, want het is best wel even een ding en zetten het zo mooi op de kaart."

De Boerenversmarkt wordt zaterdag 1 en zondag 2 september vanaf 11.00 uur gehouden aan de Wierweg 7 in Slootdorp. Voor meer informatie, zoals het programma en recepten, kun je terecht op de website van de markt.

NH Events

Ook NH Events is morgen aanwezig op de Boerenversmarkt en is vanaf 13.00 uur live op Facebook te volgen.