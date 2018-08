Amsterdammer aangehouden na vangst 4000 kilo cocaïne

AMSTERDAM - (AT5) Een 22-jarige Amsterdammer is door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij de smokkel van 4000 kilo cocaïne. De lading met een waarde van zo'n 100 miljoen euro zat verstopt tussen bananen.

De megavangst werd gedaan in de haven van Antwerpen. Daar zijn vijf verdachten aangehouden. In het Brabantse Oosterhout, waar de container met de bananen gelost werd, zijn nog eens drie mannen aangehouden. Een van hen was de Amsterdammer.

Vervolgens zijn er elders in België nog eens twee verdachten aangehouden. De bananen en cocaïne waren afkomstig uit Colombia. Alle verdachten zitten op dit moment nog vast.