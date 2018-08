Deel dit artikel:











LIVE NH Sport met FC Volendam - Jong AZ en Telstar - Jong FC Utrecht Foto: Pro Shots/NH

AMSTERDAM - Het is nog sappelen voor de Noord-Hollandse ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Vanavond is er een nieuwe kans op succes. De puntloze ploegen FC Volendam en Jong AZ, maar ook Telstar en Jong FC Utrecht spelen namelijk tegen elkaar. Je hoort vanaf 19.00 uur alles over deze duels in de radio-uitzending van NH Sport.

Geschreven door Edward Dekker

FC Volendam trapt om 20.00 uur in eigen stadion af tegen de Alkmaarse beloften. Jong AZ verloor de eerste twee speelrondes nipt van Almere City FC en SC Cambuur, terwijl FC Volendam in het stof beet tegen FC Den Bosch en Sparta Rotterdam. Verslaggever in het Kras Stadion is Edward Dekker. Hans de Koning doet de analyse. Lees ook: Cas Peters start bij FC Volendam vanaf de bank Miniem verschil

Ook Telstar ging twee keer met miniem verschil onderuit tegen achtereenvolgens RKC Waalwijk en MVV Maastricht. Tegen Jong FC Utrecht hoopt trainer Mike Snoei dan eindelijk de eerste punten van het seizoen binnen te slepen. Thomas Brood verzorgt het commentaar met Alami Ahannach aan zijn zijde. Natuurlijk houden we ook de verrichtingen van Jong Ajax voor je in de gaten. De Amsterdamse talenten spelen in De Vliert tegen FC Den Bosch. Dit en nog veel meer hoor je tussen 19.00 en 22.00 uur op je radio bij NH Sport. Je presentator is Nicolas Ruis.