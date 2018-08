Verlies Kiadis Pharma loopt op

AMSTERDAM - Biofarmabedrijf Kiadis Pharma heeft in de eerste helft van 2018 meer verlies geleden dan in het eerste halfjaar van 2017. Dat komt voornamelijk door oplopende kosten. Zo nam het bedrijf meer personeel aan en verhuisde het naar een groter pand in Amsterdam.

Waar Kiadis Pharma in 2017 nog 8,5 miljoen euro verlies leed, was dit in 2018 14,1 miljoen euro. Het bedrijf zegt dat de uitgaven in de eerste zes maanden voldoen aan de verwachtingen.

Bovendien is er nog voldoende geld in kas: 41.7 miljoen euro. Dat komt deels door de uitgifte van aandelen in maart.

Leukemie

Kiadis Pharma werkt aan een medicijn dat de slagingskans van stamceltherapie bij leukemie moet verbeteren.