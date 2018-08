Gezin met vier kinderen wordt toch niet op straat gezet

HEILOO - Linda Borg uit Heiloo komt niet op straat te staan met haar vier kinderen. Dat heeft de gemeente laten weten. De vrouw en haar kinderen dreigden dakloos te worden.

Vorig jaar is Linda gescheiden van haar man en sindsdien woont ze in een garage in Heiloo. Maar omdat dat pand is verkocht, moet ze met haar vier kinderen verhuizen.

Ze staat ingeschreven bij meerdere woningbouwcorporaties en heeft aangeklopt bij de daklozenopvang. Een gewone huurwoning vinden lukte niet omdat ze daar het geld niet voor heeft.

De gemeente heeft nu dus laten weten dat Linda niet op straat terechtkomt. Ze mag voorlopig in het huis blijven waar ze nu woont. Ze komt op een urgentielijst te staan waardoor ze daarna snel in een andere woning kan met haar kinderen.