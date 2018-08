Bellenschermen tegen verzilting

IJMUIDEN - De droogte houdt aan ondanks de regenbuien van de afgelopen periode. Hierdoor is onder meer de waterstand van de Rijn historisch laag en moet Rijkswaterstaat extra maatregelen nemen om verdere verzilting in Nederland tegen te gaan.

Voor het Noordzeekanaal is één van de maatregelen het plaatsen van twee bellenschermen in de Noordersluis bij IJmuiden. Dat is noodzakelijk door werkzaamheden aan een andere sluis.

De bellenschermen vormen een verticaal gordijn van belletjes dat het instromen van zout water vertraagt. Hierdoor komt per schutting minder zout water naar binnen.

Kijk hier hoe de bellenschermen werken.

Een bellenscherm is een buis met luchtgaatjes die wordt afgezonken. De buis produceert een 'gordijn' van opborrelende luchtbellen, waarmee zout water wordt tegengehouden.

Eerder is al een bellenscherm geplaatst bij het gemaal Zeeburg bij Amsterdam. Dit scherm zorgt ervoor dat er minder zout water vanuit het Noordzeekanaal richting het Amsterdam-Rijnkanaal stroomt. Ook is het schutregime in IJmuiden aangepast. Een andere belangrijke maatregel die is ingezet tegen de verzilting is extra wateraanvoer vanuit de Lek via de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede.