'Explosief in galerijflat Diemen was bedoeld voor andere woning'

DIEMEN - Het explosief dat vannacht afging in een galerij voor de deur van een woning in Diemen zou bedoeld zijn geweest voor een ander appartement. Dat vertellen omstanders aan NH Nieuws.

In de woning direct boven het getroffen appartement zouden mensen wonen waar vaker problemen mee zijn geweest. Er zou al eens op de woning zijn geschoten, en bij de bewoners zou bij een politie-inval ook al eens wapens zijn gevonden.

Kinderen

Op dit moment zijn de gebarsten ramen en de granaatgaten in de muur en het plafond van de galerij waar de explosie was, de stille getuigen. Rond het middaguur begonnen glaszetters met het herstellen van de schade. Locoburgemeester Klaasse en de woningbouwvereniging nemen de schade op en praten met de buurtbewoners.

De directe buurvrouw van het getroffen appartement vertelt de locoburgemeester hoe ze vannacht wakker schrok van de explosie. "Ik hoorde bam bam." Het is volgens omstanders een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. In het appartement wonen drie kinderen. "Gelukkig was hun slaapkamer aan de achterkant."

Geschrokken

De schrik zit er goed in na de explosie. "Het was alsof de bliksem insloeg," vertelt een buurman aan NH Nieuws. "Het is toch niet prettig als dit zo dichtbij gebeurt, ik hoop dat het niet nog eens gebeurt."