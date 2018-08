'Explosie in galerijflat Diemen was bedoeld voor andere woning'

DIEMEN - Het explosief dat vannacht afging in een galerij voor de deur van een woning in Diemen zou bedoeld zijn geweest voor een ander appartement. Dat laat een anonieme bron weten aan NH Nieuws.

De woning direct boven het getroffen appartement zou van mensen zijn waar "vaker problemen mee zijn geweest". Er zou eerder op de woning zijn geschoten. Ook vonden er volgens de bron politie-invallen plaats, waarbij ook wapens werden gevonden.

Kinderen

In de muur en het plafond van de galerij waar de explosie was, zitten 'granaatgaten'. Het is volgens de anonieme bron een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Ook zouden er drie kinderen in het appartement wonen. "Gelukkig was de slaapkamer van de kinderen aan de achterkant."

De directe buurvrouw van het getroffen appartement zou tegen de locoburgemeester van Diemen hebben gezegd dat ze vannacht ineens 'bam bam' hoorde. De buren zijn enorm geschrokken.