Ruim duizend kinderen aanstaande maandag getroffen door lerarentekort

NOORD-HOLLAND - Maandag beginnen de scholen weer. Veel kinderen in Noord-Holland schuiven dan weer aan in de klas van de vertrouwde juf of meester. Maar dat geldt niet voor iedereen. Door het lerarentekort krijgen sommige kinderen wel achttien verschillende leerkrachten in één jaar.

Dat zegt Eddy Erkelens, leraar groep 8 en beheerder van de website Lerarentekortisnu.nl. Zijn website verzamelde de afgelopen zomer berichten over het lerarentekort. Hieruit blijkt dat er voor zeker 1.300 Noord-Hollandse leerlingen aanstaande maandag geen bevoegde of vaste juf of meester is.

Bekijk hieronder hoeveel leerlingen per gemeente getroffen worden door het lerarentekort (stand laatste week zomervakantie).

Het tekort betekent overigens niet dat de leerlingen naar huis worden gestuurd. De scholen zullen er in eerste instantie alles aan doen om een bevoegde leraar voor de klas te krijgen. "Vaak wordt er gekeken of er part-time leerkrachten zijn die nog een dagje extra willen komen", stelt Erkelens. "Er kunnen natuurlijk invalleerkrachten komen vanuit een detacheringsbureau of tegenwoordig zzp'ers."

Directeur voor de klas

Maar lukt dat niet, dan krijgen de leerlingen niet het onderwijs waar ze recht op hebben. "Soms staat er ook een directeur of interne begeleider voor de klas. Heel soms worden leerlingen naar huis gestuurd. Dan zeggen we: 'Er is niemand, we kunnen het niet oplossen. Hou ze maar een dag thuis'."

Die wisselingen zijn volgens Erkelens niet goed voor de leerlingen. Zo komt het volgens de leerkracht wel eens voor dat er zeventien of achttien verschillende mensen voor één klas staan. "Het is niet erg om twee of drie verschillende leerkrachten te hebben, maar om elke keer weer een ander te hebben..Daar gedijt geen enkele klas goed op. Dus beter van niet."

Druk imago

Een oplossing voor het lerarentekort lijkt nog altijd niet in zicht. Volgens Erkelens zijn er vooral meer vaste leraren nodig. Maar omdat zijn beroep kampt met een slecht imago, is dat lastig. "Het imago stelt dat je het druk hebt - dat is zo. Dat het slecht betaalt - dat is ook ergens wel zo. Dat je altijd met kinderen in hetzelfde hokje zit - dat is ook zo. Maar dat is het ontzettend leuk werk is, dat weten ze niet."

Nog vandaag besloot de gemeente Amsterdam, waar het lerarentekort heel groot is, radicale maatregelen te nemen. Mocht een docent wegvallen, dan heeft de gemeente een team van hoogopgeleide statushouders, gemeenteambtenaren en studenten die bijna hun lerarenopleiding hebben afgerond, klaarstaan om in te grijpen.

Vierdaagse schoolweek

In de Zaanstreek wordt zelfs overwogen om een vierdaagse schoolweek in te voeren. De vacatures zijn ingevuld, maar de spoeling is dun. "Op het moment dat de eerste zieke leraren zich aandienen, hou ik mijn hart vast", zei de Zaanse onderwijsvoorzitter Niko Persoon aan het begin van de zomervakantie tegen NH Nieuws. "De Onderwijsinspectie is daar niet blij mee, maar die weten ook dat als er geen leraren zijn, alles ophoudt."

De echte oplossing is simpel: meer mensen het onderwijs in. "Het zou wel fijn zijn als het salaris omhoog gaat en de werkdruk omlaag", besluit Erkelens. "Dan zeggen misschien meer mensen dat ze leraar willen worden. Het is ook gewoon erg leuk werk."