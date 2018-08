Deel dit artikel:











Laatste fase werkzaamheden Westfrisiaweg: in december opent nieuwe N23

ZWAAGDIJK-OOST - Na ruim drie jaar is het einde van de werkzaamheden aan de Westfrisiaweg in zicht. Maandag begint de laatste fase met onder meer omleidingen en een wegafsluiting bij Zwaagdijk. Omwonenden hebben bijna geen geduld meer. "We willen nu wel dat het eens klaar is."

Op verschillende plekken wordt er aan de N23 gewerkt, zowel in het oostelijke als in het westelijke deel. Maar vooral bij Zwaagdijk en Spierdijk zal het verkeer komende weken rekening moeten houden met omleidingen en extra reistijd. De timing van deze laatste grote werkzaamheden valt niet echt gunstig nu de scholen weer beginnen, maar daar is volgens de provincie weinig aan te doen. "We hadden het anders gepland als het had gekund", laat Harry Michels weten. "Maar dit werk moet gewoon nu gebeuren en daar moeten we even doorheen." Nieuwe weg dit jaar nog open

Afgelopen voorjaar gaf de provincie al aan dat de nieuwe Westfrisiaweg op 18 december open moet gaan. En dat lijkt vooralsnog te lukken. "Wij gaan ervoor zorgen dat de weg op tijd af is. En ik denk zelfs wat eerder dan 18 december." Hier vind je een overzicht van alle geplande werkzaamheden.