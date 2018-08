Deel dit artikel:











VIDEO: Kater Nel per ongeluk opgesloten in winkel na sluitingstijd Foto: Heleen Tromp Foto: Heleen Tromp Foto: Heleen Tromp

CASTRICUM - Kater Nel werkte zich gisteravond in de nesten toen hij na sluitingstijd opgesloten kwam te zitten in een winkel in Castricum. Twee voorbijgangers kwamen in actie en wisten samen met de eigenaar van de winkel het dier te bevrijden.

Heleen Tromp maakte samen met haar vriend een avondwandeling toen hen opviel dat Nel achter een schuifdeur stond te miauwen. "Hij ging met zijn pootjes vegen op het raam", zegt Tromp tegen NH Nieuws. Tekst gaat door onder video Het stel belde eerst het nummer van de winkel. Omdat er niet werd opgenomen, deelden ze een bericht op Facebook. "Na een klein kwartier was het al duidelijk dat de eigenaar van de winkel eraan kwam." Op dat moment leek de kat al een stuk minder van streek. "Hij was op een stoel gaan zitten en moest zelfs 'geholpen' worden om de winkel weer uit te gaan." Een half uur nadat het bericht op sociale media was gedeeld, stond Nel alweer buiten. Geen onbekende

Volgens zijn baasje Meggie is het niet de eerste keer dat Nel zichzelf laat opsluiten. "Wij krijgen wel vaker berichten dat hij weer ergens naar binnen is gelopen", zegt Meggie tegen NH Nieuws. De kat is in Castricum daarom geen onbekende. "Hij loopt vaker met mij mee naar het station en wacht mij op het perron regelmatig op als ik terugkom van mijn werk. Ook is hij goed bevriend met het personeel van een restaurant. Daar krijgt hij vaak verse vis."