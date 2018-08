Marktenquête in IJmuiden: Is je 'gulden' nog een daalder waard?

IJMUIDEN - Op de markt is je gulden een daalder waard. Gaat die vlieger nog steeds op in dit eurotijdperk waarin de prijsvechters alles uit de kast halen om klanten binnen te hengelen? Met die vraag gingen we de markt in IJmuiden op. "Hier heb je acht sinaasappels voor een euro. In de winkel betaal je 50-60 cent meer."

Voor de oudere mevrouw van wie deze woorden zijn, is het bezoek aan de markt vaste prik. Dat geldt ook voor haar echtgenoot: "In een gewone zaak ga je niet pingelen over de prijs. Dat doe ik hier wel. Eigenlijk gewoon om dat ouderwetse idee, weet je wel. Handjeklap inderdaad, zulke toestanden. Dat brengt een stuk gezelligheid met zich mee. Ik hou daar van."

Een IJmuidense mevrouw in een scootmobiel rijdt langs de frietkraam als ze op onze verslaggever stuit. "Ik ken het spreekwoord ja, maar of het waar is, weet ik niet." De volgende vult aan: "Als iemand hier goed spul verkoopt en het is lekker, dan ben ik heel trouw. Dan blíjf ik komen."

Blèren

"Ik ben de gezelligheid van vroeger gewend", reageert een mannelijke voorbijganger. "Dat ze nog liepen te blèren, net als op de Zwarte Markt in Beverwijk. Dat mis ik wel." Hij krijgt bijval van de mevrouw in de scootmobiel: "Het is niet gezellig meer. Eigenlijk moeten ze de markt opruimen. Of juist groter maken."