Ricardo van Rhijn tekent voor één jaar bij AZ

ALKMAAR - Ricardo van Rhijn werd vorig seizoen al gehuurd door AZ en de Alkmaarse club legt hem nu definitief vast. De rechtsback tekent een contract voor één jaar. "Ik ben hartstikke blij. Het voelt als een soort van thuis voor mij. Ik heb de hele voorbereiding meegedaan en ik ben blij met een extra jaar."

Op de vraag waarom het voor hem als thuis voelt hoeft Van Rhijn niet lang na te denken. "Ten eerste is het in de buurt van mijn eigen huis. Verder ken ik de AZ selectie heel goed, dus dat speelt absoluut mee. De manier van voetballen ook, dus het is een plek waar ik me goed voel."

Vorig jaar kwam van Rhijn tot elf duels in de eredivisie in vier in het bekertoernooi voor AZ. "Vorig seizoen had ik graag wat meer gespeeld, het zal voor mij hard werken zijn en ik moet er klaar voor zijn. Ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk te gaan spelen."