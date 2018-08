Max Huiberts verwacht geen inkomende transfers meer: "Ik denk dat we een fantastische groep hebben"

ALKMAAR - De transferdeadline is vaak een dag waarop veel clubs nog een speler aan de selectie toevoegen. Bij AZ gaat dat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren, vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Ik verwacht niets vandaag. Wij zijn met de selectie rond. Ik denk dat we een fantastische groep hebben en dat belooft veel voor de rest van het seizoen."

Daar tegenover staat dat er wellicht nog twee spelers gaan de club gaan verlaten. Deze week werd bekend dat zowel Bel Hassani als Friday mogen vertrekken uit Alkmaar. "Er is veel geinformeerd naar deze spelers maar zij hebben daar nog geen keuze in gemaakt. We hebben nog één dag dus we wachten af wat er gaat gebeuren", aldus Huiberts.