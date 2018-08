Philips lanceert hoofdband voor betere slaap

AMSTERDAM - Een hoofdband die je slaapgedrag niet alleen volgt, maar ook kan ingrijpen als dat nodig is. De SmartSleep van Philips moet slechte slapers in het vervolg uitkomst bieden. Het is één van de nieuwe gezondheidsproducten die het bedrijf lanceert ter gelegenheid van de Internationale Funkausstellung, een elektronische consumentenbeurs in Berlijn.

Bijna 40 procent van de mensen tussen de 25 en 54 jaar haalt de aanbevolen zeven uur slaap per nacht niet. Wie slecht slaapt, is de volgende dag minder alert en gefocust. De tijd dat iemand diep slaapt, speelt daarbij een belangrijke rol.

Slaapfases herkennen

Het product dat dit probleem zou moeten verhelpen, is de SmartSleep: een hoofdband die dankzij twee kleine sensoren en door algoritmes de slaapfases herkennen. Door middel van geluidstonen kunnen zij de diepe slaap stimuleren. Daardoor verschilt de hoofdband van de al bestaande slaaptrackers die enkel het slaappatroon van de gebruiker volgen. Een bijbehorende app houdt een logboek bij en geeft aan de hand daarvan tips en advies voor een betere slaap.

Introductie

Het apparaat, dat onder meer ontwikkeld is in Nederland, is in de Verenigde Staten uitvoerig getest en al op de markt. De hoofdband krijgt zijn Europese introductie in Duitsland en later in de rest van Europa.

Tandartsbezoek op afstand

Voor wie bang is voor de tandarts, biedt een andere uitvinding van Philips mogelijk uitkomst. De nieuwe Philips Sonicare Solutions Teledentistry Service maakt professionele tandheelkundige consults op afstand mogelijk. De gebruiker moet daarvoor via een smartphone één tot zes foto's van zijn of haar gebit en tandvlees sturen.