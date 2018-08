Europese Commissie wil af van verzetten klok

NOORD-HOLLAND - De Europese Commissie wil af van het systeem van zomer- en wintertijd. Vandaag nog gaat de commissie een voorstel doen om het halfjaarlijkse verzetten van de klok af te schaffen, kondigde voorzitter Jean-Claude Juncker aan in een interview met de Duitse zender ZDF.

"De mensen willen het, wij doen het", zei Juncker. Uit een enquête van de commissie onder Europeanen bleek eerder deze week dat een grote meerderheid van de ondervraagden het hele jaar door dezelfde tijd wil.

Dat zou volgens de meeste respondenten de zomertijd moeten zijn. Of het dagelijks bestuur van de EU dat ook vindt, of liever de wintertijd behoudt, moet nog blijken.

Instemming lidstaten

Als de commissie het plan doorzet, is het daarna aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement om erover te beslissen. Eventuele afschaffing moet de instemming hebben van alle 28 lidstaten.

Van tevoren had de commissie benadrukt dat de online enquête geen referendum was. Representatief was de peiling ook niet: van de 4,6 miljoen mensen die hun mening gaven, kwamen er zo'n drie miljoen uit Duitsland. Op basis hiervan valt niet te zeggen hoe Europeanen erover denken.

Onderzoek

Het Europees Parlement bepaalde in februari dat nader onderzoek moet worden gedaan naar de voor- en nadelen van het verzetten van de klok. Op de laatste zondag van maart wordt de klok een uur vooruit gezet, op de laatste zondag van oktober een uur terug.

Nederland heeft sinds 1916 ervaring met de zomertijd. In 1946 werd het systeem afgeschaft, om in 1976 weer te worden heringevoerd. De zomertijdregeling geldt sinds 1996 in de hele EU en kent vrienden en vijanden. Voorstanders stellen dat energie wordt bespaard omdat lampen later aan kunnen.

Tegenstanders zeggen dat het bewijs hiervoor rammelt en wijzen erop dat de verstoring van het bioritme gezondheidsschade veroorzaakt.