Nieuwe lijndienst tussen Schiphol en San Francisco

SCHIPHOL - (AT 5) Vliegmaatschappij United Airlines heeft het vizier gericht op Amsterdam en wil het monopolie van KLM en Delta doorbreken door dagelijks directe vluchten aan te bieden van en naar San Francisco.

Volgens de vliegtuigmaatschappij lijken San Francisco en Amsterdam op elkaar en is Amsterdam een belangrijke tech-bestemming in Europa. Nu is Delta, samen met partner KLM, de hoofdleverancier van directe zakenvluchten in de richting van de Amerikaanse westkust. United wil daar verandering in brengen en gaat vanaf maart 2019 consequent vliegen tussen de twee steden.

Enorme zakenmarkt

"Amsterdam-San Francisco is een enorme zakenmarkt voor United, veelal om de grote hoeveelheid tech-werknemers die heen en weer vliegen. Wij hebben een krachtige basis in San Francisco om deze passagiers op te vangen", aldus Patrick Quayle, vicepresident van United, tegenover het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Lijndienst

Door San Francisco volgend jaar toe te voegen als lijndienst heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vanaf volgend jaar vijf rechtstreekse bestemmingen vanaf Schiphol, naast Chicago, Houston, Newark en Washington.