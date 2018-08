Kamperen steeds populairder in de provincie: bijna kwart meer campinggasten

NOORD-HOLLAND - De provincie trekt steeds meer campinggasten aan. In de eerste helft van 2018 steeg het aantal kampeerders in Noord-Holland ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor met 23,3 procent.

Noord-Holland is nog altijd vooral populair onder kampeerders uit eigen land. Kampeerterreinen kregen in het eerste halfjaar van 2018 130.000 Nederlandse bezoekers en 118.000 buitenlandse gasten. In dezelfde periode het jaar daarvoor ging het om 115.000 Nederlanders en 107.000 bezoekers van over de grens.

In Groningen groeide het aantal campinggasten het hardst: daar was dit jaar sprake van een stijging van 48 procent. Zo'n 40.000 kampeerders gingen daar op vakantie. Gelderland spant met 256.000 gasten in de eerste helft van het jaar nog altijd de kroon. Daar groeide het aantal met 9,6 procent. Noord-Holland staat met 248.000 gasten op de tweede plek.

Vooral Duitse bezoekers

In vrijwel heel Nederland wordt kamperen steeds populairder. Landelijk gezien wordt een stijging van 7,5 procent waargenomen door het CBS. De buitenlandse gasten komen vooral uit Duitsland (77 procent) en België (12 procent).

Alleen in Noord-Brabant en Limburg nam het aantal campinggasten af.