Helderse winnaars van bibliotheekprijs terug uit Kuala Lumpur: "Ik voel me erg trots"

DEN HELDER - De Helderse bibliotheek School 7 werd begin deze week uitgeroepen tot beste van de wereld. Vanmorgen heel vroeg kwam de groep van vier afgevaardigden van de bieb terug uit de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, waar de prijsuitreiking was.

"Ik voel me heel erg trots over wat we bereikt hebben", zei directeur Jacinta Krimp tegen NH Nieuws. School 7 won de eerste prijs in de categorie 'nieuwe bieb in bestaand gebouw'. De bibliotheek won onder meer van concurrenten uit Singapore en Brazilië.



Krimp legt uit dat alles rondom de prijsuitreiking heel bijzonder was. "Dan kom je in een heel erg groot congrescentrum waar de hele week al een internationaal bibliothekencongres plaatsvindt en op een ochtend is dan dus de prijsuitreiking. Die was ongelooflijk. Een heel groot podium. Echt alles is heel groot."



School 7 won de titel en 5000 Amerikaanse dollar, omgerekend ongeveer 4300 euro. "We gaan er kinderboeken voor kopen. De collectie in School 7 mag nog wel wat groter worden."

Maar voordat ze dat gaan doen, gaan ze eerst even genieten van de winst. "Met een heel team van medewerkers hebben we heel erg hard gewerkt, ook al veel jaar. En dan uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis gaan, dat is met geen pen te beschrijven."