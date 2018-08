Deel dit artikel:











Dode in sloot Dirkshorn is 27-jarige Pool Foto: NH Nieuws

DIRKSHORN - De dode die gisteren is gevonden in een sloot langs de Woudmeerweg in Dirkshorn, is een 27-jarige man uit Polen. Dat meldt de politie.

De politie laat verder weten dat er geen sprake is van een misdrijf. De familie van de man is op de hoogte gebracht van zijn dood.