Bewoners Eendrachtsstraat ontkomen niet aan parkeerstunt: "Helaas is de straat zoals -ie is" Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - De bewoners van de Eendrachtsstraat in Alkmaar moeten zich er bij neerleggen. De gemeente kan niets doen om het parkeren in de straat makkelijker te maken en dus blijft een heuse parkeerstunt nodig om je auto in het krappe straatje weg te zetten.

Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente op vragen van NH Nieuws over de parkeersituatie in de straat. Onze verslaggever legde eerder deze week vast wat er allemaal bij komt kijken om je auto netjes in een parkeervak neer te zetten. Verkeerde kant uitstappen

Dat is een ingewikkelde opgave omdat automobilisten vlak langs een muur moeten manoeuvreren en vervolgens aan de 'verkeerde' kant uit hun auto moeten stappen. Omdat de straat eenrichtingsverkeer kent, is het niet mogelijk aan de bestuurderskant uit te stappen als je eenmaal hebt geparkeerd. De 86-jarige Harm Lingbeek liet voor onze camera zien hoe hij dagelijks zijn auto parkeert: Tekst loopt door onder de video Hulde voor 'parkeerkoning'

"Hulde aan de vindingrijkheid en flexibiliteit van meneer Lingbeek", reageert de Alkmaarse parkeerwethouder Elly Konijn tegenover NH Nieuws. Ze vervolgt: "Helaas is de straat zoals deze is en is er niet tot weinig ruimte om daar iets aan te passen." Lees ook: Parkeren in een van de smalste straten van Noord-Holland: "Met mijn oude botten" De wethouder heeft het volgende advies voor de Alkmaarser 'parkeerkoning': "Meneer Lingbeek en de andere bewoners kunnen natuurlijk wel parkeren in de naastgelegen straten waar het uitstappen makkelijker gaat dan op deze paar parkeerplekken." Rijrichting

De rijrichting in de straat aanpassen - wat als voordeel zou hebben dat automobilisten voortaan aan de bestuurderskant kunnen uitstappen - is volgens haar geen optie, zegt ze ten slotte. "Het zou meer kwaad dan goed doen. Dit heeft namelijk dan verstrekkende gevolgen voor de omliggende straten."