Man ruilt 26 bitcoins voor 180.000 euro nepgeld in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een bitcoin-bezitter is gisteren opgelicht in een hotel in Amsterdam. De man ruilde 26 bitcoins voor 180.000 euro aan nepgeld.

De man had via internet de vraag gehad of hij zijn bitcoins wilde verkopen. Voor 26 bitcoins zou hij 180.000 euro cash ontvangen. Vervolgens sprak hij af met meerdere 'kopers' in een hotel.

Zij lieten daar 180.000 euro aan de man zien. De man heeft daarna 26 bitcoins overgemaakt en het geld meegenomen. Toen hij de briefjes later goed bekeek, bleek het om nepgeeld te gaan.

De verkoper heeft inmiddels aangifte gedaan, zo schrijft de politie op Facebook.

Enorme waarde

Bitcoin is een digitale munt, die in een aantal jaar enorm in waarde is gestegen. Op dit moment zou een Bitcoin ongeveer 6000 euro waard zijn.