Straatroof in Amsterdam: vrouw (25) wordt meerdere keren gestoken

AMSTERDAM - (AT5) Een 25-jarige vrouw is vannacht in Amsterdam het slachtoffer geworden van een steekpartij. Zij werd meerdere keren gestoken. De verdachte had het gemunt op haar tas.

De vrouw liep volgens AT5 op het grasveldje aan de Tongerenstraat toen een onbekende man haar tas wilde pakken. Dat lukte in eerste instantie niet, waarna het incident uit de hand liep. De dief stak haar meerdere malen.

'Kritiek'

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Haar medische toestand was kritiek.

De politie heeft nog niets vrijgelaten over de verdachte. De tas van de vrouw is alsnog meegenomen door de dief. De politie doet onderzoek.

Verderop in de stad vond vannacht nog een steekpartij plaats. Bij dat incident in een huis in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost raakten twee mensen gewond. Het zou gaan om een man en een vrouw.

'Overal bloed'

Rond 02.00 's nachts hoorden buurtbewoners een harde gil. Vervolgens rende de man naar buiten en vroeg hij buren om een ambulance te bellen. "Overal bloed", zou hij hebben gezegd. Daarop schakelde omwonenden de politie in.

Bij de steekpartij liep de man hoofdletsel op en raakte de vrouw zwaargewond. De man is ter plekke behandeld en aangehouden. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het met haar gaat.

Lees ook: Gewonde bij steekpartij op straat in Amsterdam-Oost

Ook gisteravond was het al raak, toen bij een steekpartij in de Vrolikstraat in Amsterdam-Oost al een gewonde viel.