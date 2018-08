Auto belandt in sloot Halfweg, bestuurder gewond

Deel dit artikel:











HALFWEG - Een automobilist is vanavond gewond geraakt toen hij in Halfweg met auto en al in het water belandde.

Dat gebeurde op de Machineweg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend, maar volgens getuigen is de auto tegen een stilstaande trailer aangereden, in de berm terechtgekomen en uiteindelijk in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De ernst en de aard van de verwondingen zijn onduidelijk, maar een getuige laat aan NS Nieuws weten dat het slachtoffer door ambulancepersoneel wordt behandeld.