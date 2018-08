Gewonde bij steekpartij op straat in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM - (AT5) Bij een steekpartij in de Vrolikstraat in Amsterdam-Oost is vanavond een gewonde gevallen.

Dat geberude rond 20.45 uur. Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, over zijn of haar verwondingen is niets bekend.

De steekpartij vond op straat plaats. Agenten hebben korte tijd later een verdachte opgepakt. Ook is er een buurtonderzoek gedaan. "Mochten er nog getuigen zijn die nog niet met ons hebben gesproken, dan willen we hen graag spreken", aldus een politiewoordvoerder.

Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.