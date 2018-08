Ergernis over tarief invalidenparkeerplaats Haarlemmermeer: "Mag geen sluitpost zijn voor begroting"

HOOFDDORP - Haarlemmermeerders met een beperking en een auto moeten diep in de buidel tasten voor een parkeerkaart, medische keuring en eigen parkeerplaats. Met ruim zeshonderd euro zijn ze maar liefst zeven keer duurder uit dan lotgenoten uit het Gelderse Ede. "Belachelijk, vind ik het."

Met 651 euro spant Eindhoven de kroon, zo blijkt uit onderzoek van besparingsplatform Kortingscode.nl. Maastricht hijgt de Lichtstad in de nek, maar met 612 euro eindigt Haarlemmermeer op een derde plek.

Wie geen zin heeft om honderden euro's op te hoesten, doet er goed aan naar het Gelderse Ede verhuizen. Met 88,50 euro voor een kaart, keuring en parkeerplek vraagt die gemeente het minst van de 25 grootste gemeenten van het land.

Noord-Holland

Ook in andere grote Noord-Hollandse gemeenten ben je als gehandicapte relatief veel kwijt. Zo eindigt Amsterdam als vijfde in de lijst, staat Haarlem op de zesde plek en is Zaanstad de op negen na duurste gemeente van het land.

Overigens vindt Haarlemmermeer de kosten niet disproportioneel. In een reactie laat de gemeente weten dat de leges voor parkeren voor invaliden kostendekkend zijn en vergeleken bij de tarieven van naastgelegen gemeenten niet uitzonderlijk hoog.

'Niet voor m'n lol'

Een gehandicapte Haarlemmermeerse raakt zichtbaar gefrustreerd bij het horen van de cijfers. "Verschrikkelijk, de gehandicapte wordt de dupe daarvan. Dat vind ik niet terecht, want ik kan niet anders. Ik doe het niet voor m'n lol."

Een andere Haarlemmermeerder pleit voor een eenheidsprijs. "Je woont met z'n allen in de bv Nederland, dus dat soort dingen hoort gewoon gelijk te zijn. Want een invalide die hier woont heeft dezelfde kosten als een invalide die in Eindhoven woont. Het mag geen sluitpost zijn voor hun begroting."