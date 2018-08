Deel dit artikel:











Koopavond Den Helder verstoord door brand in winkelstraat Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

DEN HELDER - In een leegstaand winkelpand in de Keizerstraat in Den Helder heeft vanavond brand gewoed. De brand in de winkelstraat was snel geblust, maar de brandweer kon niet voorkomen dat ook de woning erboven schade opliep.

Omdat het risico bestond dat het vuur zou overslaan op naastgelegen panden, werden er veel brandweerlieden op de brand afgestuurd. Omdat de brand klein bleef, bleek die vrees ongegrond. Nadat de brandweer het vuur had geblust, is de winkel geventileerd. Omdat het koopavond is, waren enkele omliggende winkels enige tijd niet bereikbaar.