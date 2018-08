Unieke 'Hondekop' voor Camping Land uit Zee

WIERINGERWERF - Ze hadden al een oude tram, een vliegtuig, een helikopter en een oude locomotief als slaapplek, maar met speciaal transport werd vandaag hun grootste verblijf tot nu toe langs gebracht. Het wordt nog even opknappen maar vanaf volgende zomer heeft Camping Land uit Zee bij Wieringerwerf een oude 'Hondekop' uit de jaren '60 als accommodatie.

"De eigenaar benaderde ons eind vorige maand of we wat voor elkaar konden betekenen. En dan ga je je eens verdiepen wat voor trein het is en dan zijn we wel heel blij dat we het nu in bezit hebben", vertelt Jarvin Tonneman, eigenaar van camping.

Lees ook: Primeur op camping in Wieringerwerf: slapen in de oude touringcar van U2

Er zijn niet veel van de Hondekoppen over. Er wordt gesproken over nog een stuk of drie complete stellen. Tonneman heeft type 375 en daar is veel belangstelling voor. Ook tijdens het vervoer onderweg was dat te merken. "Hij komt uit Oude-Pekela en we hadden genoeg bekijks van fotografen onderweg".

De trein wordt de komende tijd eerst eens goed onder handen genomen. "We zetten ze straks eerst binnen. Dan gaan we eens goed naar de staat van de trein kijken. Hij is nu 50 meter lang, ik gok dat er straks een meter of 40 overblijft. En dan gaan we inrichten."

Lees ook: Kamperen in een vliegtuig: "Mensen zijn helemaal flabbergasted"

Volgend jaar zomer moet de trein een vaste plek hebben op de camping. "We gaan er een station bij bouwen. Ik denk dat het dan een accomodatie voor zes personen wordt."