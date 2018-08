Hilversummers hopeloos door rattenplaag: "Ben als de dood in mijn eigen huis"

HILVERSUM - Het houdt maar niet op voor Jolanda van Leur en haar buren. Meer dan 30 ratten zijn er in vier maanden weggehaald, en nog steeds zijn ze niet van de plaag af. "Ik ben als de dood in mijn eigen huis".

Jolanda woont aan de Van Dijkstraat in Hilversum. Vier maanden geleden zag ze de eerste rat op haar zolder, een enorm exemplaar (zie bovenstaande foto) van meer dan 30 centimer. "Ik was veelste bang dat hij naar beneden sprong", zegt ze. "Ik was helemaal in paniek, heb de hele nacht niet geslapen".

Gat in riool

De ongediertebestrijding constateerde een gat in het riool, waardoor de ratten haar woning binnenkwamen. De plaag verspreidde zich vervolgens naar haar buren. Bij buurvrouw Karima Benchaddour komen ze zelfs in de keukenkastjes. Al elf ratten zijn er in klemmen gevangen in de afgelopen drie dagen, zoals in onderstaande video te zien is.

Nu het gat in het riool is gemaakt, zijn door de huizen van Jolanda en haar buren rattenklemmen geplaatst om de overgebleven ratten te vangen. Maar vooralsnog zijn de ratten er nog, én hoor je ze ook. "Ik zit niet prettig, als ik 's avonds tv kijk. Ik hoor ze door mijn plafond. Het bekruipt je de angst dat ze mijn kamer in rennen".

Niet positief

Jolanda is niet positief over de gang van zaken: "Nu zitten ze ook in de meterkast. Eerst zaten ze op twee plekken, nu op drie. Het probleem wordt naar mijn gevoel alleen maar groter en verschuift zich van het riool naar mijn huis."

Ze wil een nieuw onderzoek. Jolanda benadrukt dat de woningbouwvereniging, De Alliantie, tot nu toe snel en goed heeft gehandeld, maar ze is bang dat de organisatie het er nu bij laat zitten.

Nasleep

De Alliantie laat in een reactie weten er nog steeds vanuit te gaan dat dit de nasleep is en dat het probleem is opgelost nadat de overgebleven ratten zijn gevangen. "Alle gaten met het riool zijn gedicht. Als het goed is komen er geen nieuwe ratten meer bij. Nu is het nog niet opgelost, maar we hopen dat dat snel gebeurt. We vinden dit voor haar helemaal niet leuk en we kunnen ons goed voorstellen dat zij daar emotioneel onder is en bang".

Mocht het probleem zich aanhouden dan wil De Alliantie opnieuw onderzoek doen.