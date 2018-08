Verbod op stuntaanbiedingen alcohol in de maak

NOORD-HOLLAND - Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de consumptie van alcohol terug te dringen. Zo wil hij alcoholische dranken duurder maken en een verbod op stuntaanbiedingen.

Deze maatregelen staan in een concept-versie van het zogeheten preventieakkoord, dat RTL Nieuws in handen heeft. De strijd tegen het alcoholgebruik is een belangrijk onderdeel van dit akkoord, waarmee de regering Nederlanders wil stimuleren gezonder te leven.

Accijnzen

Blokhuis wil de accijnzen op alcohol indexeren, wat betekent dat hij de prijs van alcoholische producten wil laten meegroeien met de inflatie. Het gevolg hiervan is dat we relatief steeds meer voor drank zullen gaan betalen.

Ook wil de staatssecretaris slijters en supermarkten verbieden te stunten met de prijzen van alcoholische dranken. Winkels zullen in de toekomst dan niet langer kratjes bier of flessen wijn voor dumpprijzen mogen verkopen.

Kratje bier 20 euro

Daarnaast is Blokhuis van plan om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een minimumprijs voor alcoholische dranken, zoals in Schotland al het geval is. Als zo'n minimumprijs er daadwerkelijk komt, gaat een kratje bier minimaal twintig euro kosten, zo berekende het Nederlands Instituut Alcoholbeleid.

Alcoholgebruik

Het doel van de maatregelen is het terugdringen van alcoholgebruik en -misbruik onder Nederlanders, maar in hoeverre is dat bij jou in de buurt een probleem? Op onderstaande kaart zie je per postcode hoeveel mensen verplicht een educatieve alcoholcursus moesten volgen omdat ze zijn betrapt op rijden onder invloed.