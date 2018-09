Lastdragermolen in Hoogwoud genomineerd voor Molenprijs 2018

OPMEER - De Lastdragermolen in Hoogwoud is genomineerd voor de molenprijs van de BankGiro Loterij. Als de molen deze prijs wint, zou dat betekenen dat het eerherstel van de molen een stuk dichterbij komt.

De molen is van oorsprong een meelmolen, maar mist al heel lang alles wat nodig is om meel mee te malen. Molenaar Cees Mens vindt het jammer dat hij bezoekers een lege ruimte moet tonen. "Ik kan alleen wat over de geschiedenis vertellen en verder draait hij voor de sier."

Maalstenen

Mens is al een tijd bezig om geld in te zamelen om uiteindelijk weer een koningswiel en maalstenen te kunnen laten plaatsen en alles wat daarbij hoort om te malen. Inmiddels is er al zo'n 2 ton opgehaald.

Met de molenprijs zou daar nog eens 95.000 euro bijkomen en er is zo'n 3,5 ton nodig voor de gehele restauratie. "Het zou echt heel mooi zijn als we dat geld kunnen vangen", laat Mens weten.

Enige Noord-Hollandse molen

Vanaf vandaag kunnen Noord-Hollanders en iedereen daarbuiten stemmen voor de molenprijs. "De Lastdrager is de enige genomineerde molen van Noord-Holland en ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die hier niets mee hebben." Stemmen kan via deze link.

Vorig jaar wist de Texelse molen de Traanroeier de Molenprijs binnen te slepen.