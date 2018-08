Oud-medewerkers Wastora blikken terug op verwoestende brand: "Heel triest voor vele collega's"

ZAANDAM - Een grote uitslaande brand maakte op 30 augustus 1993 een eind aan de Zaandamse witgoedreus Wastora. Oud-werknemers Hans de Wolf en Roelf-Jan Tiktak waren de laatsten die het brandende pand aan de Westzijde in Zaandam verlieten. Het ging zo verschrikkelijk snel: er was sprake van vliegvuur, het vloog van de ene naar de kant en de vlammen sloegen snel uit het dak", vertelt Hans.

Een dag na de brand zijn Hans en Roelf-Jan teruggegaan naar het volkomen uitgebrande pand. Hans: "In een veiligheidspak zijn we de restanten ingegaan om de kluis te openen. Dat was belangrijk, want daar lagen de documenten van geld-terugactie in."

Die geld-terugactie was een van de acties waar het bedrijf om bekend stond. Hans verzon acties waarbij de consument kans maakte op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag. "Word Nederland kampioen, krijgt u de helft van uw poen", geeft hij een voorbeeld van een van die acties "En met (wielrenner, red) Eric Breukink: 'Win ik de Tour, dan krijgt u uw geld retour'."

Behalve bij Wastora stonden de gebroeders Molenaar ook aan het roer van voetbalclub AZ 67. En dat zag je terug in het personeelsbestand: menig Alkmaars profvoetballer werkte ook bij het Zaandamse bedrijf. Zo ook Roelf-Jan Tiktak, die tot eind 1993 in de winkel werkte. "Ik heb van '82 tot '90 bij AZ gespeeld", vertelt Tiktak. "In het begin werkte in halve dagen, daarna ben ik bij Hans gaan werken. Maar toen kwam de brand..."

"Baan kwijt"

"...en was het direct afgelopen", vult Hans hem aan. "De volgende dag was er niets meer, dus dat was heel triest voor vele collega's. Want men raakte de baan kwijt, en dat was verschrikkelijk, want we hadden het verschrikkelijk leuk met z'n allen hier."