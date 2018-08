Van bezit kinderporno verdachte basisschoolleraar 'was bij veel kinderen heel geliefd'

HILVERSUM - In 2015 roept uitgeverij Malmberg de dan 24-jarige Hilversummer Jeffrey S. uit tot Meester van de Maand. Drie jaar later wordt de leerkracht van de Bosbergschool in het Utrechtse Hollandse Rading verdacht van het bezit van kinderporno.

Als hij drie jaar geleden door de Brabantse uitgever wordt uitgeroepen tot leraar van de maand, staat hij op de school in de gemeente De Bilt voor de groepen 4/5 en 8. Dat de Brabantse uitgever hem dat jaar op een voetstuk plaatste, had hij te danken aan een tweet waarin hij het gebrek aan transparantie van de citoscores tussen scholen onderling aan de kaak stelt.

Lees ook: Opgepakte Hilversummer in kinderpornozaak is leraar op basisschool

"Ik vond het maar een raar cijfer", zei hij in een interview met Malmberg over de 7,5 die omroep RTL op basis van cijfers van het ministerie dat jaar aan de Bosbergschool had toegekend. "Het enige dat er staat is dat onze citoscore boven het gemiddelde ligt. Dat wist ik natuurlijk al. Ik vond die hele site niets toevoegen. Ik begrijp de nieuwswaarde er niet van."

In datzelfde interview beschrijft S. zich als 'een hippe...nou ja...jonge meester die heel openstaat voor veranderingen'. "Zoals tablets en social media in de klas. Ik durf mezelf wel een meester van de 21e eeuw te noemen." Er lijkt in de periode geen vuiltje aan de lucht, maar als we een interview van eerder dat jaar uit het blad van de Zeeuwse zorgorganisatie Qwestor erbij pakken, ontstaat er - zeker met de wetenschap van nu - een heel ander beeld van S.

Lees ook: Hilversummer opgepakt voor bezit kinderporno

Kort nadat hij in 2010 de PABO heeft afgerond en als pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf aan de slag is gegaan, komt de Amsterdamse zedenzaak aan het licht. Hij vertelt dat ouders hem met argusogen bekeken. "Ze wilden hun kinderen niet meer brengen als ik dienst had, omdat ze me niet vertrouwden. Dat raakte me enorm."

De argwaan onder ouders heeft verstrekkende gevolgen, zo vertelt hij. Iedere keer als hij een kind een knuffel gaf, vroeg hij zich af of hij misschien te ver ging. En als een kind tijdens het spelen in zijn of haar broek had geplast, liet hij 'een vrouwelijke collega ermee naar het toilet gaan'. S. zegt zich gesteund te voelen door zijn collega's, maar het wantrouwen heeft zo'n weerslag op hem dat hij de handdoek in de ring gooit."

'We wilden duidelijkheid'

Bestuurder Marieke Doddema van de Stichting Proceon, erkent dat verdachte S. docent op de Bosbergschool is geweest. "We hebben aan het begin van de zomervakantie contact gezocht met het OM en de politie. We waren ervan op de hoogte dat hij vastzat, maar we wilden graag duidelijkheid wat er aan de hand was."

Toen de scholenkoepel hoorde dat S. verdacht wordt van het bezit van kinderporno, is hij geschorst. "We hebben hem ook de toegang tot Proceon-gebouwen ontzegd en we beraden ons op verdere stappen", vertelt Doddema, die gisteravond met de burgemeester, politie en GGD ouders heeft ingelicht. "Het was een moeilijke en emotionele bijeenkomst."

'Dit schaadt de kinderen'

"We zijn als team erg ontdaan", vertelt Doddema over de weerslag die de verdenking heeft op de medewerkers. "Want we werken ieder aan kwalitatief en liefdevol onderwijs, waarin respect, vertrouwen en integriteit centraal staan. Wij houden van kinderen, maar waar deze meneer van verdacht wordt, schaadt kinderen heel erg."

Toch vindt Doddema het belangrijk om te benadrukken dat het gaat om een 'privé-situatie'. "Er is geen link naar leerlingen of oud-leerlingen van de school." Volgens haar was er op zijn functioneren in het schoolgebouw weinig tot niets aan te merken. "Het was een meester die bij veel kinderen heel geliefd was, en hij was ook echt veel met zijn vak bezig."

'Iedereen was dol op hem'

Dat beeld wordt bevestigd door een verbouwereerde ouder van een oud-leerling, die graag anoniem wil blijven. "Ik ben gechoqueerd, want iedereen was dol op hem. Hij was toen een aanwinst, en was de stuwende kracht. Op de eerste schooldag zette hij altijd alles klaar en was er als een van de eersten bij. Echt shocking, ook dat zijn kwaliteiten nu worden tenietgedaan."

S. mag de rechtszaak tegen hem in vrijheid afwachten.