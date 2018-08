Mensen met beperking genieten van prikkelarme kermis in Alkmaar: "Geweldig dat ze dit doen"

ALKMAAR - Zo'n 150 ouderen en mensen met een verstandelijke beperking genoten vanmiddag van een prikkelarme kermis in Alkmaar. Een prikkelarme kermis is een uitkomst voor mensen met autisme, epilepsie en mensen die gevoelig zijn voor hard geluid. Bij de attracties wordt het geluid en het licht dan ook gedempt.

Voor de bewoners van verpleeghuizen uit de buurt en mensen met een verstandelijke beperking werd het een dag om nooit te vergeten. Zo was er eerst een optreden van de autistische Juriaan Singels, die het publiek opwarmde met nummers als 'Leef' en 'Het kleine café aan de haven'. "Ik vond het een grote eer om hier te staan. Het leven is om er een feestje van te maken. Ik ben heel gelukkig", aldus de zanger.

Om het feest compleet te maken waren er naast het optreden en de attracties ook clowns en een goochelaar aanwezig. Nadat wethouder Elly Konijn de bel had geluid om de prikkelarme kermis te openen, kon de pret beginnen. "Ik vind het geweldig dat dit voor ons wordt georganiseerd". vertelt een van de deelnemers. "Ik ben al in de achtbaan geweest. Het was geweldig."

"Ik wil erg graag naar het spookhuis", vertelt een van de deelnemers enthousiast. Maar vooral de wat snellere attracties zijn populair bij de groep. "Alkmaar is mijn prachtstad en ik kom hier heel erg graag. Ik ben al twee keer in de achtbaan geweest en misschien ga ik nog een keer. Het was helemaal niet eng."

De middag werd afgesloten met poffertjes op het Canadaplein.