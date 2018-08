Lange files in Noord-Holland door aanrijdingen

ALKMAAR - Twee aanrijdingen veroorzaken lange files op de A9 en de A27 in onze provincie. Tussen Amstelveen en Alkmaar is een file van 36 minuten en tussen Bilthoven en Huizen één van 28 minuten.

De file op de A9 is ontstaan door een aanrijding bij Velsen. De linkerrijstrook is daar dicht, maar Rijkswaterstaat geeft aan dat ze al aan het takelen zijn. Er is niet bekend of er gewonden gevallen zijn.

Eemnes

De file op de A27 is ontstaan doordat bij Eemnes zes voertuigen op elkaar zijn gebotst. Er was sprake van een beginnende file, maar de achterste automobilist remde te laat, met een kettingbotsing tot gevolg. Er zijn geen gewonden, maar drie voertuigen moesten weggesleept worden. De weg is inmiddels weer open.