Senioren zijn klaar voor de rollatorloop: "We lopen vlugger dan het geluid"

HUIZEN - De spanning stijgt onder senioren in De Rustmaat uit Huizen. Over een paar dagen doen de bewoners van het verzorgingstehuis mee aan de negende editie van de Nationale Rollatorloop in het Olympisch Stadion.

Omdat ze het volgende week woensdag in Amsterdam zullen opnemen tegen honderden fanatieke generatiegenoten, is een goede voorbereiding onontbeerlijk. "We lopen vlugger dan het geluid, dat heb je nu gezien", grapt de 71-jarige Appie. Hij is lid van Rollatorclub De Rustmaat, waarmee hij wekelijks voor de Rollatorloop oefent.

Maar nu het bijna zo ver is, worden de bewoners wel een beetje zenuwachtig. "Want of we het allemaal redden is nog maar de vraag", uit Thea haar twijfel over een goede afloop. En dus wordt de tactiek nog even snel doorgenomen. "Gewoon doorlopen, want slenteren daar word je moe van", geeft Corrie een belangrijke tip.

Niet voor spek en bonen

Appie is absoluut niet van plan om voor spek en bonen mee te doen. Hij gaat vol voor de winst. "We hebben afgesproken dat ik op een gegeven moment vol over het circuit gaat", zegt hij lachend. Zin om Appie uit te dagen? Dat kan! Iedereen met een rollator kan woensdag meedoen. Deelname is gratis: een rollator geldt als toegangsbewijs.

NH Nieuws is er volgende week uiteraard bij om verslag te doen.