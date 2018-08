Tsaar Peter de Grote weer thuis in Zaandam

ZAANDAM - Na vier maanden van restauratie hangen de portretten van tsaar Peter de Grote en zijn vrouw Catharina I weer op hun plek in het Czaar Peterhuisje. De Russische ambassadeur onthulde de schilderijen vandaag, maar NH Nieuws mocht daarvoor alvast een kijkje nemen bij het ophangen van de werken.

Het is passen en meten. Hoe hang je een schilderij recht in een huisje waarvan elke muur scheef staat? Vele ogen kijken mee: "Zo? Of moet de rechterpunt hoger?"

Het was hoog tijd voor een goede opknapbeurt. "De portretten hangen hier al 170 jaar. Tsaar Peter had in de loop der jaren een grote wijnvlek op zijn kaak gekregen en Catharina een moedervlek op haar wang", vertelt Farida Guseynova, conservator en beheerder van het Czaar Peterhuisje.

Incognito

In 1697 logeerde de tsaar bij een timmerman in het huisje. Incognito, zodat hij de scheepsbouw in de haven kon bestuderen.Toen hij in 1717 tijdens een officieel bezoek terugkeerde, lieten hij en zijn vrouw zich vereeuwigen door de portretschilder Arnold Boonen. De portretten die er nu hangen zijn kopieën daarvan, vermoedelijk gemaakt door een leerling van de schilder.

Kunstverzamelaar Adriaan van der Hoop schonk de werken aan koningin Anna Paulowna, destijds de eigenaar van het huisje. Zo kwamen de portretten in 1847 op hun huidige plek terecht.

Museaal snoepje

Om het oude houten timmermanshuisje te beschermen is er een huis van steen overheen gebouwd. "Dat is nu ook een moment. Het is een dubbel pronkstuk, een museaal snoepje", zegt Jan Hovers, directeur van het Zaans Museum, trots.

Elke avond wenst beheerder Farida de tsaar in het Russisch een goede nacht toe. "Ik heb hem gemist, dus nu zou ik bijna willen zeggen: tsaar Peter de Grote, welkom thuis!"