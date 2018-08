Buurt boos over verwijderen eigen schommel uit Zandvoorts plantsoen

ZANDVOORT - Tot grote woede van veel bewoners van de Keesomstraat heeft de gemeente Zandvoort een eigen schommel van de buurt verwijderd uit een plantsoen. Het onderhoudsbedrijf Spaarnelanden constateerde dat het speeltoestel niet was verankerd in de grond.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigd dat de schommel is weggehaald uit veiligheidsoverwegingen. "Je moet er niet aan denken als er wat gebeurd." Omdat de schommel in de openbare ruimte staat is de gemeente verantwoordelijk.

De onvrede bij de Zandvoorters zit vooral in het feit dat er na renovatie van de plantsoenen er geen speeltoestellen voor de buurtkinderen zijn teruggeplaatst.

"We hebben dit opgelost door zelf toestellen te kopen en de kinderen zijn blij, er wordt dagelijks mee gespeeld", schrijft Ben Kubbenga op facebook.

De gemeente zegt in een reactie een veilige oplossing te willen vinden.