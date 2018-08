Muidenaar (17) opgepakt nadat gestolen kassa van fiets valt

NAARDEN - Een 17-jarige jongen uit Muiden is vanochtend aangehouden nadat hij een gestolen kassa van zijn fiets liet vallen in Naarden. Surveillerende agenten zagen het gebeuren en gingen achter de jongen en zijn metgezel aan.

De jongeren gingen ervandoor, waarop een zoekactie volgde. Agenten zetten de omgeving af en met een politiehelikopter werd vanuit de lucht naar de verdachten gezocht. Uiteindelijk werd er één, een jongen uit Muiden, gevonden. Hij had zich in een sloot verstopt. De tweede is nog voortvluchtig.

De kassa bleek 's nachts te zijn gestolen uit een horecagelegenheid aan de Spiegelstraat in Bussum. De deur van het pand was opengebroken.