Reanimatieopleiding populair na drenkeling Toolenburgerplas

HAARLEMMERMEER - Wegens enorm succes worden méér reanimatie-opleidingsavonden georganiseerd voor inwoners van Hoofddorp. Dit naar aanleiding van een groot burgerinitiatief dat vorige maand werd gestart wegens een verdrinkingsgeval in de Toolenburgerplas.

Initiatiefnemer Monique Siemeling-Tielman wilde naar aanleiding van het verdrinkingsgeval vrijwillig toezichthouders gaan opleiden om de meren en plassen in Haarlemmermeer veiliger te maken. Vijftien toezichthouders zijn inmiddels opgeleid en kregen de cursus reanimeren en AED.



Bij de zoektocht naar vrijwillig toezichthouders waren er veel mensen die graag de cursus wilde doen maar géén toezicht wilden houden. Daarom besloot Monique om deze mensen ook een cursus te laten volgen, samen met professional Renske Meijer van Hart voor Leven. Om in ieder geval te kunnen handelen als in de omgeving iemand een hartstilstand krijgt of een verstikking.



Tegen administratieve kosten hebben ze de afgelopen week 32 mensen opgeleid. De meest uiteenlopende mensen kwamen bij Monique terecht. "Tieners, vijftigplussers, juffen, mantelzorgers. We vonden het geweldig, want hoe meer mensen kunnen reanimeren des te beter!", vertelt Monique. Wegens de grote vraag, volgen er nu nog vier opleidingsavonden.



Opleiding

Tijdens de cursus krijgen de mensen één uur theorieles en twee uur praktijkles over het reanimeren van volwassenen, kinderen en baby's. "Je leert wat je moet doen bij verstikking, hoe je iemand in de stabiele zijligging legt en je leert ook om te gaan met een AED", vertelt Monique.



"Natuurlijk zouden we graag meer vrijwillig toezichthouders vinden, maar we zijn ook heel blij met alle interesse vanuit de omgeving. Het is goed dat mensen deze vaardigheden willen leren. Zo maken we met z'n allen onze omgeving veiliger.



Aanmelden

Mocht je ook de opleiding willen doen, kun je je nog aanmelden bij Monique via m.siemeling@quicknet.nl. Let op: je hoeft dan géén toezichthouder te worden. Monique zou uiteraard ook graag nog meer vrijwillig toezichthouders vinden. Dus als je goed kunt zwemmen, niet bang bent én drie tot zes uur per week beschikbaar bent: mail haar dan. Vrijwillig toezichthouders zullen volgend jaar worden ingezet bij de start van het zwemseizoen.