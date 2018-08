Amstelveense wethouder bedreigd en beledigd via Facebook

AMSTELVEEN - (AT5) De Amstelveense wethouder Herbert Raat heeft aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Een inwoonster zou de wethouder van Financiën, samen met een andere ambtenaar, voortdurend belagen.

Raat heeft ook namens de andere ambtenaar aangifte gedaan, schrijft Het Parool. De vrouw die de ambtenaren lastigvalt wil een urgentieverklaring hebben voor haar en haar jongste zoon, zodat ze een woning krijgen. Maar de gemeente Amstelveen wees haar verzoek af.

Niet goed geholpen

Volgens haarzelf wordt ze niet goed geholpen ondanks dat ze onder toezicht staat van de Jeugdbescherming. Volgens de krant plaatste ze op de Facebookpagina van Raat: "Laat moeder en kind maar stikken, het komt goed. Eerwraak voor mijn kind die jullie ziek hebben gemaakt met smerige leugens."

"Schoft met stropdas"

Ook gaat ze tekeer over de ambtenaar die jeugdzaken onder zijn hoede heeft binnen de gemeente. Hij zou hebben toegezegd haar uit de brand te helpen met een woning, zodat ze niet op één kamer hoefde te leven met haar zoon. Volgens de Amstelveense bleken dit 'leugens' van de ambtenaar. Ze noemt Raat ook een "schoft met een stropdas". Een andere Amstelveense bestuurder brengt ze in verband met "pedofiele neigingen".

Verzoek om te stoppen

In maart van dit jaar heeft de gemeente de moeder verzocht te stoppen met de bedreigingen en de foto's van ambtenaren die ze had geüpload te verwijderen. Maar deze maand begon ze de ambtenaren weer te belagen. "We trekken hier een streep in het zand. Dit accepteren we niet. Iedereen mag alles zeggen over ons beleid, maar als mensen ons bedreigen, beledigen en schermen met eerwraak doen we consequent aangifte", aldus Herbert Raat.